استقرار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (1 ايار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 392 الف دينار، وسعر الشراء 388 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 358 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و400 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و370 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 452 الف، فيما سجل عيار 21 بيع 410 الف دينار وسجل عيار 18 بيع 337 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).