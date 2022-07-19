استقرار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (19 تموز 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 352 ألف دينار، وسعر الشراء 348 ألفا، وهي نفس الأسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 312 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 ألف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و320 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).