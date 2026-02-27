استقرار الذهب بفعل اتفاق اميركا وإيران على مواصلة المحادثات

شفق نيوز - أربيل

استقر الذهب بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المحادثات النووية، في حين أبقى حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال نشوب صراع.

وكان المعدن النفيس قرب 5190 دولاراً للأونصة، بعدما ارتفع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، وهو في طريقه لتسجيل مكسب أسبوعي.

وستواصل واشنطن وطهران المفاوضات الأسبوع المقبل بعد إحراز "تقدم كبير" يوم الخميس، وفقاً لما ذكرته سلطنة عُمان التي تؤدي دور الوسيط، ما يفتح الباب أمام مزيد من الدبلوماسية.

ومع ذلك، قال شخص مطلع على الموقف الأميركي، إن المسؤولين غادروا المحادثات وهم يشعرون بخيبة أمل إزاء مستوى التقدم.

وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً حاداً بسبب البرنامج النووي الإيراني، وتبادلتا التهديدات بعدما جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ 2003. وقد دعم ذلك صعود الذهب في الأيام الأخيرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 5191.16 دولارا للأونصة عند الساعة 9:54 صباحاً في سنغافورة، وفقا لـ "بلومبرغ".

وصعدت الفضة بنسبة 1% إلى 89.19 دولارا. كما ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم، ومؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأميركية، بنسبة 0.1%.