استقرار الذهب بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في 9 أشهر

شفق نيوز/ استقرت اسعار الذهب، يوم الأربعاء، دون مستوى (1900) دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى في تسعة أشهر في الجلسة السابقة بسبب الأزمة الأوكرانية مع تركيز المستثمرين على التضخم المتسارع وتوقع تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية.

ولم يتغير سعر الذهب الفوري كثيرًا عند (1898.81) دولارًا للأوقية ، اعتبارًا من الساعة (5:24) بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو/ حزيران عند( 1913.89) دولارًا للأوقية في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3) بالمئة إلى( 1901.00) دولار.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن خطط لاستهداف البنوك والنخب، بينما أوقفت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا.

كما ارتفعت أسعار الفضة الفورية(0.5٪) إلى( 24.20) دولارًا للأونصة ، وارتفع البلاتين( 0.3٪) إلى (1078.99) دولارًا ، وارتفع البلاديوم( 0.2٪) إلى( 2352.47) دولارًا.