استقرار الدولار مقابل باقي العملات المنافسة

شفق نيوز/ كان الدولار في المقدمة يوم الجمعة حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية من حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبقاء على مسار تشديد سياسته النقدية الصارمة وزادت من احتمالات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها في التجارة الآسيوية بعد ارتفاعها على نطاق واسع خلال الليل ، على الرغم من أنها تعثرت مقابل الين الياباني ، والذي يستمر في جذب طلب قوي بعد تعديل سياسة بنك اليابان المفاجئ في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.05٪ إلى 1.2043 دولار ، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار خلال الليل.

وارتفع الكيوي بنسبة 0.38٪ إلى 0.62715 دولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.7٪ ولمس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع أقل من المتوقع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا.

وأكد تقرير ثان في نفس اليوم أن الاقتصاد الأمريكي انتعش في الربع الثالث بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق ، بعد الانكماش في النصف الأول من العام.

وارتفع اليورو بنسبة 0.06٪ إلى 1.0606 دولار ، مع تعرض العملة الموحدة لضغوط واسعة مؤخرًا بسبب مزيج من النمو الضعيف في منطقة اليورو ، والحرب الأوكرانية ، ومسار السياسة المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 104.37.

مفاجأة البنك

وهبط الين نحو 0.2 بالمئة إلى 132.67 للدولار يوم الجمعة ، لكنه في طريقه لتحقيق ثالث أكبر مكاسب أسبوعية له هذا العام بأكثر من 3 بالمئة.

وأدى التعديل المفاجئ الذي أجراه بنك اليابان يوم الثلاثاء للسماح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدفه بنسبة 0٪ ، وهو أوسع من النطاق السابق البالغ 25 نقطة أساس ، إلى توفير زخم قوي للين المنزلق سابقًا. عززت خطوة البنك المركزي من توقعات السوق بأنها قد تكون مقدمة للتخلي الكامل عن سياسة التحكم في منحنى العائد.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن تضخم المستهلك الأساسي في اليابان بلغ أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 3.7٪ في نوفمبر حيث واصلت الشركات نقل التكاليف المتزايدة إلى الأسر.

وأظهر محضر اجتماع السياسة لشهر أكتوبر لبنك اليابان والذي صدر يوم الجمعة أن بعض صانعي السياسة طالبوا بضرورة الانتباه إلى كيفية تأثير الخروج المستقبلي من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على الأسواق ومعدلات الرهن العقاري للأسر.

وفي العملات الأخرى ، ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.13٪ إلى 0.6678 دولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.6٪ خلال الليل.

وارتفع اليوان الصيني في الخارج بنحو 0.2٪ إلى 6.9975 للدولار.

قال مصدران لرويترز إن روسيا ستبدأ شراء اليوان من سوق العملات العام المقبل إذا لبت عائدات النفط والغاز التوقعات ، مما يفتح جبهة جديدة في حملة متسارعة لإزالة الدولار تهدف إلى تقليل اعتمادها على التمويل الغربي.