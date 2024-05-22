استقرار الدولار مع حث بنك الاحتياطي الفيدرالي على "الصبر"

شفق نيوز/ استقر الدولار مقابل عدد قليل من نظرائه يوم الأربعاء حيث قام المستثمرون بتقييم دعوات الصبر من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وانتظار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من المعلومات حول مسار سعر الفائدة للبنك المركزي.

وبرز الدولار النيوزيلندي وحده في مواجهة الهدوء، حيث قفز بعد أن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي توقعاته لذروة أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية.

مع عدم وجود أي شيء آخر يحرك السوق من حيث البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، واصلت العملات الرئيسية التحرك في نطاق ضيق.

وكان المستثمرون يدعمون إلى حد كبير رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد قراءة التضخم المعتدلة الأسبوع الماضي، حتى مع استمرار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبداء ملاحظة حذرة.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بين عشية وضحاها أنه سيحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن يشعر بالارتياح لدعم تخفيضات أسعار الفائدة.

وقد رددت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، هذا الجدول الزمني.

ولدى الأسواق الآن حوالي 43 نقطة أساس من التيسير النقدي لهذا العام مقابل 52 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

واستقر مؤشر الدولار في الغالب مقابل سلة من العملات عند 104.65، بعد أن ارتفع لفترة وجيزة إلى 104.76 بين عشية وضحاها.

وأضاف بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعض الحركة خلال التداول الآسيوي بمفاجأة قوية.

وبينما ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 5.5٪ كما كان متوقعًا، فقد رفع توقعاته لذروة أسعار الفائدة وتراجع عندما توقع التخفيضات مع بقاء التضخم مرتفعًا بشكل عنيد.

وتتوقع الآن أن تبلغ المعدلات ذروتها عند 5.7% في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 5.6% قبل ثلاثة أشهر.

وقفز الدولار النيوزيلندي إلى 0.6152 دولار أمريكي ردا على ذلك، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس آذار. وارتفع في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6117 دولار أمريكي.

وفي مكان آخر، لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني عند 1.2709 دولار، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه يوم الثلاثاء، حيث تنتظر السوق تقرير التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

ويقول اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم إن البيانات من المحتمل أن تظهر تباطؤ التضخم الرئيسي بشكل حاد إلى 2.1% في أبريل، على الرغم من أن بنك إنجلترا يعتقد أنه سيتسارع مرة أخرى إلى حوالي 2.6% في وقت لاحق من هذا العام.

تقوم الأسواق بتسعير التخفيضات بمقدار 53 نقطة أساس من بنك إنجلترا هذا العام.

واستقر اليورو عند 1.0853 دولار.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 156.35 ينا.

ولا تزال المخاوف من تدخل طوكيو في العملة تجعل المتداولين في حالة تأهب بعد جولات التدخل المشتبه بها في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يتغير الين بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع صادرات اليابان بنسبة 8.3٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق.

وفي العملات المشفرة، تراجعت عملة البيتكوين في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% إلى 69571.00 دولارًا.

وارتفعت إيثريوم بنسبة 0.09٪ إلى 3748.80 دولارًا بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس يوم الثلاثاء.