استقرار الدولار مع التراجع التدريجي للتضخم في أمريكا

شفق نيوز/ استقر الدولار، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال ثابتا لكنه يتراجع تدريجيا، مما يبقي على فرصة قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، في حين تراجع الين مرة أخرى إلى مستوى 150 ينا للدولار.

توقف الارتفاع القوي لعملة البيتكوين ووصل لآخر مرة إلى 61,622 دولارًا، بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين وفي نطاق المستوى القياسي المرتفع، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 45٪ في فبراير، وهي أكبر مكاسب شهرية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعومة بتدفق الأموال النقدية إلى الصناديق المتداولة في البورصة والتي تمت الموافقة عليها وإطلاقها هذا العام في الولايات المتحدة.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 104.11 بعد جلسة متقلبة خلال الليل في أعقاب تقرير التضخم. وأظهرت البيانات أن الأسعار الأمريكية ارتفعت في يناير بما يتماشى مع التوقعات، في حين انخفض التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وأدت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية والتقارير الأخيرة التي أظهرت تضخمًا ثابتًا إلى دفع المتداولين إلى إعادة التفكير في الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي، مع توقعات بأن يكون شهر يونيو هو نقطة البداية على الأرجح.

وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 65٪ لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، مقارنة بشهر مارس كنقطة بداية في بداية العام.

ويقوم المتداولون بتسعير التخفيضات بمقدار 82 نقطة أساس هذا العام، وهو أقرب إلى توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بـ 75 نقطة أساس من التيسير، وأقل بشكل كبير من 150 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة عند بداية العام.

ويراجع محافظو البنوك المركزية الأمريكية البيانات الأخيرة التي تظهر انتعاش ضغوط الأسعار الشهر الماضي، ويركزون بدلا من ذلك على التقدم العام في التضخم الذي يقولون إنه من المرجح أن يحدد أجندة تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.