استقرار الدولار في كوردستان مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ أغلقت بورصة بغداد يوم الثلاثاء مع اعلان العطلة الرسمية لوجود مناسبة دينية، فيما استقرت الأسعار في كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اغلقت ابوابها هذا اليوم لوجود عطلة رسمية بمناسبة اربعينية الامام الحسين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت البعض منها ابوابها، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.