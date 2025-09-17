استقرار الدولار في بغداد وتراجع طفيف بأسواق أربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت انخفاضاً طفيفاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية عند 142700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي ذات الأسعار التي سجلت أمس الثلاثاء.

وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 141750 ديناراً.

أما في أربيل، فقد انخفضت أسعار صرف الدولار، إذ بلغ سعر البيع 142550 ديناراً لكل 100 دولار، وسجل الشراء 142500 دينار.