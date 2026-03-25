استقرار الدولار في بغداد وانخفاضه بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت انخفاضاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 154500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.