استقرار الدولار بأسواق بغداد و انخفاضه في أربيل بإغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم الخميس، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 149400 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 149350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.