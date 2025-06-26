استقرار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضه في اربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/أربيل

استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس ، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141400 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 141100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.