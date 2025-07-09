استقرار الدولار ببغداد وارتفاعه في أربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141300 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 141100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.