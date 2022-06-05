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استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-05T15:02:35+0000
استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، اقفلتا مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 148325 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار امريكي، وهي ذات الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى استقرار اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

 

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