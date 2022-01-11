استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الثلاثاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في اسواق العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.