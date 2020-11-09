استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار في اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي، الاثنين 9 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124950 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاحد 124950 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً أيضا حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125000 لكل مائة دولار امريكي.