استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان، يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124800 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت أمس الاثنين 124850 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا أن أسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125250 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124250 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 125100 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124900 لكل مائة دولار امريكي.