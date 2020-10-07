استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما انخفضت في كوردستان اليوم الاربعاء 7 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123700 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار ليوم امس الثلاثاء التي سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغت اسعار البيع 124000 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 123000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 123700 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 123500 لكل مائة دولار امريكي.