سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-07T07:40:54+0000
استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما انخفضت في كوردستان اليوم الاربعاء 7 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123700 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار ليوم امس الثلاثاء التي سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغت اسعار البيع 124000 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 123000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 123700 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  123500 لكل مائة دولار امريكي.

related

إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2020-09-27 08:10:22
إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-13 07:59:40
إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

بينها كوردستان .. قرابة 9 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية في عام

Date: 2020-02-10 09:00:51
بينها كوردستان .. قرابة 9 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية في عام

الحكومة العراقية: النقاشات مستمرة مع اقليم كوردستان لإخضاع حقول النفط لسياسة واحدة

Date: 2020-06-28 07:46:45
الحكومة العراقية: النقاشات مستمرة مع اقليم كوردستان لإخضاع حقول النفط لسياسة واحدة

وكالة: روسنفت الروسية تعلق العمل في حقل نفط بكوردستان قرب سوريا

Date: 2019-10-17 12:09:27
وكالة: روسنفت الروسية تعلق العمل في حقل نفط بكوردستان قرب سوريا

اسعار صرف الدولار والذهب في اسواق العراق واقليم كوردستان

Date: 2020-07-26 07:36:29
اسعار صرف الدولار والذهب في اسواق العراق واقليم كوردستان

ما حقيقة تخفيض اقليم كوردستان لإنتاج النفط؟ وزارة الثروات تجيب

Date: 2020-07-04 15:12:51
ما حقيقة تخفيض اقليم كوردستان لإنتاج النفط؟ وزارة الثروات تجيب

بـ3 ايام .. أكثر من 7000 شاحنة ايرانية نقلت سلعا للعراق عبر إقليم كوردستان

Date: 2020-04-29 13:42:10
بـ3 ايام .. أكثر من 7000 شاحنة ايرانية نقلت سلعا للعراق عبر إقليم كوردستان