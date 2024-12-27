استقرار اسعار النفط لكنها تتجه لتحقيق مكاسب اسبوعية

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية الجمعة، لكنها تتجه نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع، مدفوعة بتوقعات بأن تؤدي جهود التحفيز في الصين، أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى تعزيز الطلب على الخام.

خسرت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.25 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين عن مستوى إغلاق أمس الخميس إلى 69.60 دولارا، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وصعد خام برنت 0.4 بالمئة خلال الأسبوع فيما ارتفع خام غرب تكساس 0.2 بالمئة.

ورفع البنك الدولي أمس الخميس توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والأعمال إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل تلقي بظلالها خلال العام المقبل.

ووافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، في وقت تعمل فيه بكين على تكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وأظهر أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات الأميركية من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام هبطت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويترقب المتعاملون التقرير الرسمي للمخزونات الذي تصدره إدارة معلومات الطاقة لرؤية ما إذا كان سيؤكد هذا الانخفاض. ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة في الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) الجمعة، وهو موعد متأخر عن المعتاد، وذلك بسبب عطلة عيد الميلاد.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، في حين من المتوقع أن تتراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير 1.1 مليون برميل و0.3 مليون برميل على الترتيب.