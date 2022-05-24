سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار اسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-24T08:47:56+0000
استقرار اسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 381 الف دينار، وسعر شراء 377 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

لليوم الثاني تواليا.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-03-31 10:03:51
لليوم الثاني تواليا.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب بالأسواق العراقية

Date: 2022-04-24 08:15:45
استقرار أسعار الذهب بالأسواق العراقية

أسعار الذهب تستقر في الأسواق العراقية

Date: 2022-05-01 09:47:19
أسعار الذهب تستقر في الأسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-13 07:54:33
استقرار أسعار الذهب في السوق العراقية

أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-08 07:56:50
أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-13 09:45:44
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-09 09:17:56
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع الفدرالي

Date: 2022-01-24 05:44:19
استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع الفدرالي