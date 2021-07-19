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استقرار اسعار الذهب "المحلي والاجنبي" في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-19T08:42:06+0000
استقرار اسعار الذهب "المحلي والاجنبي" في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية،   اليوم الاثنين (19 تموز 2021) بالتزامن مع بدء عطلة عيد الاضحى المبارك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد شهدت، اليوم، استقراراً ملحوظاً، مبيناً أن المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سجل سعر بيع بلغ 372 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 367 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 341 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 337 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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