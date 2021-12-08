استقرار اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148050 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار امريكي.

وهي ذات الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وبين مراسلنا أن اسعار البيع والشراء استقرت، مساء اليوم، في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.