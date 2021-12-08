سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-08T14:20:48+0000
استقرار اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148050 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار  امريكي.

وهي ذات الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وبين مراسلنا أن اسعار البيع والشراء استقرت، مساء اليوم، في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

 

related

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2021-12-02 07:14:10
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-08-11 07:03:54
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-08-10 07:35:12
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-05 07:46:35
انخفاض بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-28 07:29:35
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

Date: 2021-10-26 07:14:01
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-05 07:23:45
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

توقعات بإرتفاع مستمر.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-03-30 07:05:25
توقعات بإرتفاع مستمر.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان