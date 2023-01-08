استقرار اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 156000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. وهي نفس الأسعار صباح أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت استقرار ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 155600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 155550 دينارا لكل 100 دولار امريكي.