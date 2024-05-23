استقرار اسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة و بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة ليبلغ سعر البيع 145700 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار.