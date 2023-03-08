استقرار اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وكذلك في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 157750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 156750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 157900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156900 دينار مقابل 100 دولار.