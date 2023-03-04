استقرار اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على 155300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 154250 دينارا لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار استقرارا أيضا فيها حيث بلغ سعر البيع 155900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154900 دينار مقابل 100 دولار.