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استقرار اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-14T07:21:24+0000
استقرار اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان اليوم الخميس 14 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الكفاح 143750 ديناراً، وهي الأسعار نفسها ليوم أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143700 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  143500 دينار لكل مائة دولار أمريكي

 

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