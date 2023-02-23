استقرار اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع إغلاق البورصة في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وهي نفس الاسعار صباح هذا اليوم. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153050 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 152050 دينارا مقابل 100 دولار.