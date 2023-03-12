استقرار اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، اقفلت على سعر صرف بلغ 156850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 157100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156100 دينار مقابل 100 دولار.