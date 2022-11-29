استقرار اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضا طفيفا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149350 دينارا مقابل 100 دولار.