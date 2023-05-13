استقرار اسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146400 دينار مقابل 100 دولار.