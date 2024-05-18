استقرار اسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار في بغداد، ليوم السبت، وارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145900 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145400 دينار مقابل 100 دولار امريكي