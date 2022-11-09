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استقرار اسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-09T14:18:19+0000
استقرار اسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، يوم الاربعاء، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل اغلقت البورصة على ارتفاع حيث بلغ سعر البيع 147250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147150 ديناراً مقابل 100 دولار.

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