استقرار اسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 147800 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147700 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.