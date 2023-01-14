استقرار اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على 157900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 157500 دينارا لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار استقرارا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 157800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157750 دينارا مقابل 100 دولار.