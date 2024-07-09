استقرار أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 496 الف دينار، وسعر الشراء 492 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 466 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 462 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 الف دينار و510 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألفا و 480 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 570 ألف دينار، وعيار 21 بيع 500 الف دينار، وعيار 18 بيع 430 الف دينار