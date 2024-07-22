استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 499 ألف دينار، وسعر الشراء 495 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 469 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 465 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 ألف دينار 510 آلافدينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألفاً و480 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 580 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 510 آلاف دينار، وعيار 18 سعر بيع 435 ألف دينار.