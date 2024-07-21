استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يوم الأحد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 149300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149200 دينار مقابل 100 دولار.