استقرار النفط مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك+ مقابل المخزونات الأمريكية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بعد يومين متتاليين من الخسائر، حيث يقيّم المستثمرون خطط أوبك+ المحتملة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل، مقابل توقعات بانكماش مخزونات النفط الخام الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بمقدار 12 سنتًا لتصل إلى 66.15 دولارًا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا ليصل إلى 62.49 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 3% يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي منذ الأول من أغسطس/آب، كما انخفضت يوم الثلاثاء بنسبة 1.5% على الأقل.

وساهمت توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية في دعم الأسعار ومنعها من التراجع بشكل أكبر. وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 3.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر/أيلول، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، وزادت مخزونات المقطرات بثلاثة ملايين برميل.

في المقابل، تبحث أوبك+ إمكانية زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، أي ثلاثة أضعاف الزيادة التي تم تنفيذها في أكتوبر، في إطار مساعي السعودية لاستعادة حصتها في السوق.

وفي سياق آخر، حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح السلام في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة، بينما ظل موقف حركة حماس غير واضح.