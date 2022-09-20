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استقدام مسؤول في البنك المركزي العراقي لشرائه مكائن لعدّ العملة بـ15 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-20T08:03:54+0000
استقدام مسؤول في البنك المركزي العراقي لشرائه مكائن لعدّ العملة بـ15 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ في البنك المركزي سابقاً؛ بتهمة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم، أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة في البنك المركزي العراقي سابقاً، على خلفيَّة شراء (10) مكائن تُعرَفُ بــ " المكائن الشاملة" تُستخْدَمُ لعدِّ وفرز العملة، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة شراء المكائن بلغت ( 15,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام المُدير العام، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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