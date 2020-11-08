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استقالة وزير المالية التركي عقب انهيار الليرة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-08T17:09:41+0000
استقالة وزير المالية التركي عقب انهيار الليرة

شفق نيوز/ قدم بيرات البيرق وزير المالية التركي وصهر الرئيس التركي استقالته من منصبه، يوم الأحد، وفقا ما أعلنه في بيان على حسابه على انستغرام.

وعزى البيرق سبب استقالته إلى أسباب صحية، وفقا للبيان. 

وأشار إلى أنه سيخصص وقتاً أكبراً لعائلته بعد أن تقدم باستقالته.

وأكد اثنين من المتحدثين الرسميين للوزارة صحة الحساب الذي تم نشر الاستقالة من خلاله، لكنهم لم يستطيعوا تأكيد أو نفي ما جرى الإعلان عنه، وفقا تقرير بلومبيرغ.

يأتي ذلك بعد يوم من إقالة أردوغان، محافظ البنك المركزي من منصبه وعين مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال، بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي.

يأتي ذلك بعد أن تراجع سعر صرف الليرة ليتجاوز حاجز 8.5 للدولار، حيث خسرت العملة 30%، من قيمتها منذ بداية العام ونحو 10% في آخر أسبوعين فقط.

 

 


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