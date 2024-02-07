استقالة محافظ البنك المركزي تفاقم وتيرة هبوط الليرة التركية

شفق نيوز/ تفاقمت وتيرة تراجع الليرة التركية، اليوم الأربعاء، بعد أيام من استقالة محافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان.

وأدى تغيير محافظ البنك المركزي التركي والتضخم المرتفع إلى فتح المجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من الإشارة في عهد المحافظة السابقة حفيظة جاي إركان إلى أنها ستنتهي في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي أول بيان مكتوب له بعد التعيين، قال المحافظ الجديد فاتح كاراهان إن استقرار الأسعار هو "الأولوية" بالنسبة للبنك المركزي.

وذكرت "بلومبرغ" أيضاً أنه من المتوقع تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام على الأقل تحت قيادة كاراهان.

فيما تسجل العملة التركية الآن هبوطًا بنحو 0.9% إلى 30.60 ليرة للدولار، حيث تعمقت وتيرة الهبوط بعدما كانت تتراجع بنحو 0.1% فقط يومياً خلال الفترة الماضية.