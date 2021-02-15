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استعداداً للصيف.. الكاظمي يترأس اجتماعاً وزارياً لتأمين الكهرباء وتقليص ساعات القطع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-15T16:22:58+0000
استعداداً للصيف.. الكاظمي يترأس اجتماعاً وزارياً لتأمين الكهرباء وتقليص ساعات القطع

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة، ووجه بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتقليص ساعات القطع.

وبحث الاجتماع بحسب بيان لمكتب الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، "الاستعدادات الجارية الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفيرها للمواطنين خلال موسم الصيف المقبل اضافة الى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال".

وشدد الكاظمي على "ضرورة بذل اقصى الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتلبية حاجة المواطنين وتقليص ساعات القطع".

كما وجه الكاظمي وزارة الكهرباء بالاستمرار بإجراءات الصيانة المطلوبة للمحطات الانتاجية والمحولات، وتجاوز كل العراقيل التي قد تؤثر  في توفير متطلبات الطاقة الكهربائية".

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