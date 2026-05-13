استعدادات لزيادة تصدير نفط البصرة عبر الخط الشمالي إلى تركيا

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الأربعاء، بأن هناك خطة لزيادة كميات خام البصرة المصدر عبر خط كركوك – إقليم كوردستان – تركيا خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما اعتبره خبير نفطي "خطوة إستراتيجية" لتنويع منافذ التصدير وتقليل الضغط على الموانئ الجنوبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عمليات نقل النفط تتم بشكل يومي عبر نحو 400 صهريج تنطلق من محطة الزبير في محافظة البصرة باتجاه محطة "كي وان" التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك.

وأشار إلى أن هناك 28 نقطة تفريغ تعمل داخل محطة نفط الشمال لاستقبال النفط الخام، حيث يتم بعد ذلك ضخ الكميات المستلمة عبر شبكة الأنابيب الممتدة من محطة "كي وان" باتجاه محطة ضخ "صارلو" ضمن الشركة، ومن ثم تمر عبر شبكة خطوط إقليم كوردستان وصولاً إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وأوضح أن الكميات التي تصل يومياً من نفط البصرة تبلغ نحو 90 ألف برميل من النفط الخام، يتم تصديرها بشكل منتظم عبر خط كركوك – جيهان النفطي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيبات فنية وتشغيلية تهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في شبكة الأنابيب الشمالية.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية تخطط، خلال الأسبوعين المقبلين، إلى رفع كميات النفط المنقولة من البصرة عبر شبكة كركوك – إقليم كوردستان إلى نحو 140 ألف برميل يومياً، في إطار مساعٍ لزيادة الصادرات النفطية وتحقيق مرونة أكبر في عمليات النقل والتصدير.

وبيّن أن معدل التصدير اليومي الحالي عبر الخط يصل إلى نحو 230 ألف برميل يومياً، بينها قرابة 30 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان، فيما تمثل الكميات المتبقية النفط القادم من الحقول الجنوبية، ولا سيما من محافظة البصرة.

من جانبه، قال الخبير النفطي علي خليل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن اعتماد العراق على شبكة التصدير الشمالية لنقل جزء من نفط البصرة يمثل "خطوة إستراتيجية" تهدف إلى تنويع منافذ التصدير وتقليل الضغط على الموانئ الجنوبية.

وأضاف أن إعادة تنشيط خط كركوك – جيهان تسهم في رفع كفاءة منظومة التصدير العراقية، خاصة مع امتلاك الخط قدرة استيعابية كبيرة يمكن الاستفادة منها في زيادة الصادرات خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن نقل النفط الخام من الجنوب إلى الشمال عبر الصهاريج ثم ضخه عبر الأنابيب يمنح مرونة تشغيلية لوزارة النفط وشركة "سومو"، خصوصاً في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبيّن الخبير النفطي، أن رفع الكميات المصدرة إلى 140 ألف برميل يومياً عبر هذا المسار سيعزز من الإيرادات المالية للعراق، فضلاً عن دعم استقرار عمليات التصدير، مؤكداً أن العراق بحاجة إلى تشغيل جميع منافذه النفطية للحفاظ على مستويات التصدير وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار النقاشات بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والتصدير، في ظل أهمية خط كركوك – جيهان الذي يعد أحد أبرز المنافذ الإستراتيجية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية.

ويعد ميناء جيهان التركي من أهم الموانئ المعتمدة في تصدير النفط العراقي نحو الأسواق الأوروبية والعالمية، إذ يستقبل النفط القادم من الحقول الشمالية وحقول إقليم كوردستان، إلى جانب الكميات التي يجري تحويلها من الجنوب عبر شبكة الأنابيب الداخلية.