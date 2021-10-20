استطلاع: أكثر من نصف الشباب العراقي يرغبون العيش بدولة الامارات

شفق نيوز/ اظهر استطلاع اقامته الشركة العامة الاستشارية " bcw" ، اليوم الاربعاء، أن 47% من الشباب العربي يرغبون للعيش في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في جدول لها للعام 2021 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "47% من الشباب العربي يرغبون بالعيش في الامارات المتحدة، فيما جاء نسبة 19% من الشباب العربي يرغبون للعيش في الولايات المتحدة الامريكية، ونسبة 15% من الشباب العربي يرغبون العيش في كندا، ونسبة 13% منهم يرغبون العيش في فرنسا ونسبة 11% في المانيا".

وأضافت أن "العراق احتل المرتبة الثالثة من بين الدول العربية في رغبة شبابه للعيش في دولة الامارات العربية المتحدة".

وبحسب الجدول، فأن "57% من الشباب العراقيين يرغبون العيش في دول الامارات"، مبيناً أن "شباب السودان جاء أولاً بنسبة 66%، يليه شباب مصر بنسبة 65%، وجاء الشباب السعودي رابعاً بنسبة 56%، والجزائر بنسبة 55%، وجاءت لبنان سادساً بنسبة 54%، ومن ثم تونس سابعاً بنسبة 48%.".

وتابع أن "شباب فلسطين جاء ثامناً بنسبة 48%، أيضاً جاء شباب الاردن بنسبة 45%، وشباب سوريا بنفس النسبة بواقع 45%، وشباب البحرين بنسبة 39%، ومن ثم جاء شباب ليبيا بنسبة 31%، وجاء شباب المغرب بنسبة 31% ايضاً، ومن ثم شباب اليمن بواقع 29%، وشباب سلطنة عمان بنسبة 24%، وأخيراً جاء الشباب الكويتي بالمرتبة الاخيرة وبنسبة 13%.".