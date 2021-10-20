سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استطلاع: أكثر من نصف الشباب العراقي يرغبون العيش بدولة الامارات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-20T09:20:27+0000
استطلاع: أكثر من نصف الشباب العراقي يرغبون العيش بدولة الامارات

شفق نيوز/ اظهر استطلاع اقامته الشركة العامة الاستشارية " bcw" ، اليوم الاربعاء، أن 47% من الشباب العربي يرغبون للعيش في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في جدول لها للعام 2021 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "47% من الشباب العربي يرغبون بالعيش في الامارات المتحدة، فيما جاء نسبة 19% من الشباب العربي يرغبون للعيش في الولايات المتحدة الامريكية، ونسبة 15% من الشباب العربي يرغبون العيش في كندا، ونسبة 13% منهم يرغبون العيش في فرنسا ونسبة 11% في المانيا".

وأضافت أن "العراق احتل المرتبة الثالثة من بين الدول العربية في رغبة شبابه للعيش في دولة الامارات العربية المتحدة".

وبحسب الجدول، فأن "57% من الشباب العراقيين يرغبون العيش في دول الامارات"، مبيناً أن "شباب  السودان جاء أولاً بنسبة 66%، يليه شباب مصر بنسبة 65%، وجاء الشباب السعودي رابعاً بنسبة 56%، والجزائر بنسبة 55%، وجاءت لبنان سادساً بنسبة 54%، ومن ثم تونس سابعاً بنسبة 48%.".

وتابع أن "شباب فلسطين جاء ثامناً بنسبة 48%، أيضاً جاء شباب الاردن بنسبة 45%، وشباب سوريا بنفس النسبة بواقع 45%، وشباب  البحرين بنسبة 39%، ومن ثم جاء شباب ليبيا بنسبة 31%، وجاء شباب المغرب بنسبة 31% ايضاً، ومن ثم شباب اليمن بواقع 29%،  وشباب سلطنة عمان بنسبة 24%، وأخيراً جاء الشباب الكويتي بالمرتبة الاخيرة وبنسبة 13%.".

related

العراق يصدر مواد صناعية الى الامارات

Date: 2020-08-16 13:02:44
العراق يصدر مواد صناعية الى الامارات

رغم الحرب والعقوبات.. العراق وعشرات الدول يشاركون بمعرض دمشق الدولي

Date: 2019-08-27 19:24:01
رغم الحرب والعقوبات.. العراق وعشرات الدول يشاركون بمعرض دمشق الدولي

صور .. أول شحنة للتمر الإسرائيلي تصل الإمارات

Date: 2020-11-06 12:03:05
صور .. أول شحنة للتمر الإسرائيلي تصل الإمارات

مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود أسعار النفط

Date: 2019-09-10 22:00:05
مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود أسعار النفط

تسوية إماراتية - سعودية تمهد لتمديد اتفاق "أوبك+"

Date: 2021-07-14 11:34:15
تسوية إماراتية - سعودية تمهد لتمديد اتفاق "أوبك+"

الاتحاد الأوروبي يرفع دولة عربية من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

Date: 2019-10-10 18:22:38
الاتحاد الأوروبي يرفع دولة عربية من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

هبوط النفط يتسبب بخسائر في 6 بورصات عربية

Date: 2019-10-29 20:04:18
هبوط النفط يتسبب بخسائر في 6 بورصات عربية

صادرات السلع الايرانية للعراق والامارات تلامس 8 مليارات دولار

Date: 2019-11-19 11:26:27
صادرات السلع الايرانية للعراق والامارات تلامس 8 مليارات دولار