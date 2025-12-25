استراليا.. قنبلة مولوتوف تستهدف سيارة يهودية فجر عيد الميلاد

شفق نيوز- ملبورن

ذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن قنبلة مولوتوف أُلقيت على سيارة يهودية في مدينة ملبورن، كان مثبتاً على سطحها لافتة كتب عليها "عيد حانوكا سعيد"، في حادثة وقعت فجر يوم عيد الميلاد (الخميس) جنوب شرق المدينة.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أنها حددت شخصاً محل اهتمام ضمن التحقيق بالحادثة، التي وقعت في جنوب شرق ملبورن، مؤكدة استمرار الإجراءات الأمنية لكشف ملابساتها.

ووصلت فرق الطوارئ إلى شارع بالاكلافا في منطقة سانت كيلدا إيست عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة فجراً، حيث عثرت على المركبة مشتعلة بالنيران.

وأوضحت التقارير أن المركبة كانت غير مأهولة، ومثبتاً على سطحها إعلان متحرك يحمل عبارة "Happy Chanukah!"، في إشارة إلى عيد الحانوكا، عيد الأنوار اليهودي الذي يستمر ثمانية أيام.

ولم تُسجل أي إصابات جراء الحادث، فيما جرى إخلاء سكان منزل مجاور كإجراء احترازي.