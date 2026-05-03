"استثمار نفط العراق".. شرط أنقرة لإبرام اتفاقية جديدة مع بغداد

كشفت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، عن استمرار المفاوضات بين بغداد وأنقرة، بشأن استئناف تصدير النفط، مشيرة إلى وجود اختلافات تتعلق بصيغة الاتفاقية السابقة، مقابل توجه مشترك نحو مشاريع استثمارية جديدة في القطاع النفطي.

وقال وكيل الوزارة باسم محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المباحثات مع الجانب التركي لا تزال مستمرة، إلا أن أنقرة لا ترغب بالعودة إلى نفس مسودة الاتفاقية السابقة، وتطرح بالمقابل الدخول في مشاريع استثمارية داخل العراق، لا سيما في مجال الصناعة النفطية".

وأضاف محمد، أن "الحكومة ووزارة النفط تتجهان نحو الانخراط في هذه المشاريع بما يضمن تجديد الاتفاقية وتحقيق منافع مشتركة للبلدين".

وفي ما يتعلق بالإمدادات الداخلية، أوضح أن وزارة النفط تعمل على ضخ النفط من الحقول الجنوبية باتجاه الشمال، لتعويض النقص في إمدادات نفط كركوك إلى المصافي الشمالية".

وأشار محمد، إلى أن "معدل التصدير الحالي من نفط كركوك يبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً، من بينها قرابة 30 ألف برميل من إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "انخفاض الإنتاج في الإقليم يعود إلى توقف عدد من الشركات النفطية العاملة هناك".

وخلص وكيل وزارة النفط الاتحادية، إلى القول إن "عودة تلك الشركات إلى العمل من شأنها رفع كميات التصدير عبر تركيا إلى ما بين 400 و500 ألف برميل يومياً".