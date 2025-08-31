استثمار بمليارات الدولارات.. العراق يفتح ضفاف دجلة بالفنادق والمطاعم

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، يوم الأحد، أن حجم الاستثمارات في العراق وصلت لأكثر من 100 مليار دولار، فيما كشف عن طبيعة ما ستشهده ضفاف نهر دجلة.

وقال مكية، لوكالة شفق نيوز، إن "حجم الاستثمارات بالعراق وصلت لأكثر من 100 مليار دولار، حيث ان الاستثمار المحلي وصلت إلى 38.6 مليار دولار، أما الاستثمار الأجنبي وصل إلى 64 مليار دولار".

وأضاف أن "هناك رؤية للحكومة لتطوير ضفاف نهر دجلة، بعد الأهمال الكثير الذي كان سابقا، ونحاول اضافة بعض المشاريع الاستثمارية في هذا المشروع".

وتابع أن "تطوير الاستثمار لضفاف نهر دجلة سيشهد بناء وتطوير الفنادق والمطاعم، وإضافة تكسي نهري، وسيكون ذلك فرصة استثمارية كبيرة للمستثمر الأجنبي والمحلي".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اكد في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عامين وصلت إلى 63 مليار دولار.