استثمار بـ65 مليار دولار في مشروع حدودي "شامل" جنوبي العراق

شفق نيوز- ميسان

أكدت هيئة استثمار ميسان، يوم الاثنين، أن مشروع تطوير "منطقة الطيب" الاقتصادية يعد من أبرز وأكبر المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية التي تشهدها المحافظة وجنوب العراق.

وذكر مدير قسم النافذة الواحدة في الهيئة، مصطفى عبد علي، لوكالة شفق نيوز، أن "حجم الاستثمار في المشروع يقدر بنحو 65 مليار دولار، ويتوزع على عدة قطاعات أبرزها الصناعي والسكني والسياحي، إضافة إلى قطاعات أخرى متنوعة، ما يجعله مشروعاً متكاملاً متعدد الأنشطة".

وبين عبد علي، أن "إعداد التصاميم الخاصة بالمدينة الاقتصادية أُحيل إلى شركة KBR المتخصصة في هذا المجال، حيث تولت وضع المخططات والتصورات النهائية للمشروع، بما يضمن بلورة الفرصة الاستثمارية وفق أسس فنية واقتصادية مدروسة".

وأشار إلى أن "المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة لمحافظة ميسان والمنطقة عموماً، لما له من دور في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص عمل واسعة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات".

وأوضح عبد علي، أن "المشروع قطع شوطاً متقدماً في مراحله التحضيرية، وأنه بات في مراحله الأخيرة، تمهيداً لطرح الحقائب الاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "المشروع يحظى بأولوية كبيرة من قبل الحكومة المركزية في بغداد، فضلاً عن دعم الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئة استثمار ميسان، والحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي".

وأعرب عبد علي في الختام عن أمله في أن "تمثل هذه الفرصة انطلاقة تنموية مهمة تعود بالنفع على أهالي محافظة ميسان".