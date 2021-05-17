استثمارات إيرانية لتنفيذ مشروع الربط السككي بين البصرة والشلامجة

شفق نيوز/ كشف مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، خير الله خادمي، يوم الاثنين، أن مشروع الربط السككي بين العراق وإيران سيتم باستثمارات ايرانية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خادمي، قول إن المشروع السككي سيتم عبر استثمارات ايرانية والاهمية تكمن بتسليم الأراضي للمستثمر بغية انطلاق العمليات الانشائية.

واعتبر أن خط سكك الحديد شلامجة – البصرة "مشروعاً دولياً سيؤدي إلى تغير استراتيجي لايران من حيث الترانزيت والممر السككي، بحيث يربطها بالموانئ السورية والبحر الابيض المتوسط ويشكل ممر (شرق – غرب) للبلاد".

وأضاف خادمي "المشروع يتيح امكانية نقل البضائع من باكستان او ميناء تشابهار الايراني والبضائع التي تصل من الصين وآسيا الوسطى عبر القطار الى منطقة سرخس والموانئ السورية والبحر الابيض عبر شبكة سكك الحديد العراقية".

وأشار إلى أن وزير الطرق الايراني ناقش في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبل فترة، مذكرة تفاهم خط سكك الحديد شلامجة – البصرة وقدم تقارير بهذا الخصوص.

وبيّن خادمي أن "ايران طالبت في الاجتماع استلام اراض لمد سكك الحديد، وأن رئيس الوزراء العراقي أكد أن الموضوع يتطلب موافقة مجلس الوزراء وتعهد بتسريع وتيرة اقراره وابلاغ طهران".

من جانبه، أعلن المدير العام لشركة السكك الحديد العراقية طالب جواد الحسيني، أن "الأيام المقبلة ستشهد مناقشة ما ورد بتوقيع مذكرة التفاهم للشروع بتنفيذ العمل بالربط السككي بين الشلامجة جنوب غربي ايران والبصرة جنوبي العراق".

وأضاف أن "الربط له أهمية خاصة بوصفه خطاً حيوياً إستراتيجياً"، معرباً عن أمله بأن "يصل الربط إلى مرحلة التنفيذ في الأيام المقبلة، بعد إعلان الحكومة الموافقة عليه".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، أن المفاوضات مع إيران لبناء خط سكة حديد بين البصرة والشلامجة وصلت مراحلها النهائية.